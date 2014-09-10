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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 14:33 BJT

澳洲股市：下跌0.6%创一个月来最大单日跌幅，受累于消费者信心下挫

路透悉尼9月10日 - 澳洲股市周三录得一个月来最差表现，多数板块下滑，此前美股受美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间早于预期的影响下跌，且衡量澳洲消费者信心的一个指标下挫。

Melbourne Institute和Westpac Bank对1,200人进行的调查显示，9月经季节调整后的消费者信心指数较前月下跌4.6%。8月为上升3.8%。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 下跌0.6%，创8月8日来最大单日跌幅，收盘下跌33.6点至5,574.3点。该指数周二收高0.5%。(完)
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