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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 14:35 BJT

澳洲股市：跟随美股下跌，不过房地产类股上涨

路透悉尼10月2日 - 澳洲股市周四下跌0.7%，跟随美股跌势，不过建筑类股抑制大盘跌势，而旅游网站Wotif飙升。经济成长忧虑加上美国确诊首例埃博拉病例，打压美股下跌。

旅游网站Wotif.com Holdings 大涨6.5%，至一个月高位3.29澳元。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下挫36.4点，至5,297.7点。周三涨0.8%。(完)
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