澳洲股市：跟随美股下跌，不过房地产类股上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透悉尼10月2日 - 澳洲股市周四下跌0.7%，跟随美股跌势，不过建筑类股抑制大盘跌势，而旅游网站Wotif飙升。经济成长忧虑加上美国确诊首例埃博拉病例，打压美股下跌。
旅游网站Wotif.com Holdings 大涨6.5%，至一个月高位3.29澳元。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘下挫36.4点，至5,297.7点。周三涨0.8%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。