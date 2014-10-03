澳洲股市：银行类股提振大盘收高，周线上扬结束连续五周跌势

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透悉尼10月3日 - 澳洲股市周五收盘上涨，扳回盘初的跌势，因银行类股尾盘上扬，加上高收益股票上涨，帮助提振投资者人气。今日稍晚将迎来重要的美国就业报告。
澳股S&P/ASX 200指数 涨0.4%，或20.5点，收报5,318.20点。该指数周四下跌0.7%，不过本周录得0.1%的涨幅，结束此前连续五周的跌势。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。