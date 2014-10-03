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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:38 BJT

澳洲股市：银行类股提振大盘收高，周线上扬结束连续五周跌势

路透悉尼10月3日 - 澳洲股市周五收盘上涨，扳回盘初的跌势，因银行类股尾盘上扬，加上高收益股票上涨，帮助提振投资者人气。今日稍晚将迎来重要的美国就业报告。

澳股S&P/ASX 200指数 涨0.4%，或20.5点，收报5,318.20点。该指数周四下跌0.7%，不过本周录得0.1%的涨幅，结束此前连续五周的跌势。(完)
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