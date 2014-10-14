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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 13:31 BJT

澳洲股市：收高1%，受资源类股反弹提振

路透悉尼10月14日 - 澳洲股市周二收涨1%，受资源板块回升的提振，因铁矿石、铜和其他基本金属价格均反弹。不过澳洲9月企业现况指数从8月的正3降至正1。 抑制了市场买兴。

全球铁矿石巨头必和必拓 和力拓 分别收涨2.6%和4.1%。

澳洲股市S&P/ASX 200 指数收涨51.9点，至5,207.4，终止此前两日的下跌。该指标股指周一收高0.6%。(完)
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