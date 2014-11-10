澳洲股市：收低，因投资者了结获利

西太平洋银行 大跌4%，受除息影响，这亦拖累金融类股和大盘走低。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低25.1点至5,524.0点，日内低见5,501.4点。该指数周五触及八周收盘高位，自10月13日以来上涨近7%，而最近的19个交易日中有13日上涨。(完)