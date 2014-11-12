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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 13:30 BJT

澳洲股市：下跌1%，至两周收盘低位

路透悉尼11月12日 - 澳洲股市周三下跌1%，受Myer Holdings重挫和蓝筹股疲弱拖累。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收在两周低位5,463点。澳洲最大的百货店Myer Holdings因营收惨淡股价跌幅居前，重挫8.1%至1.76澳元，一度触及逾两年低位。(完)
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