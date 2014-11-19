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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 13:29 BJT

澳洲股市：连续第三天收低，因铁矿石价格下跌打击资源类股

路透悉尼11月19日 - 澳洲股市周三下跌0.6%，因铁矿石价格持续下滑打击权重股资源类股。铁矿石是澳洲最大的外汇收入来源。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收盘跌至5,368.8点，为连续第三天收低，截至目前本周累计下挫1.5%。

澳洲第三大铁矿石矿商Fortescue Metals Group 严重受挫，跌至五年低位，今日下挫逾7%至2.74澳元。(完)
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