澳洲股市：连续第三天收低，因铁矿石价格下跌打击资源类股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼11月19日 - 澳洲股市周三下跌0.6%，因铁矿石价格持续下滑打击权重股资源类股。铁矿石是澳洲最大的外汇收入来源。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收盘跌至5,368.8点，为连续第三天收低，截至目前本周累计下挫1.5%。
澳洲第三大铁矿石矿商Fortescue Metals Group 严重受挫，跌至五年低位，今日下挫逾7%至2.74澳元。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。