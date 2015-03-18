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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:05 BJT

澳洲股市：抹去稍早跌幅收平盘，关注美联储政策决议

路透悉尼3月18日 - 澳洲股市周三抹去盘初跌幅终场收平盘，工业和电信类股尾盘上涨，但金融类股和消费品类股疲弱限制大盘涨势。

市场人气谨慎，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚公布的政策声明。

铁矿石生产商Fortescue重挫，能源类股亦下滑。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收于5,842.3点。该指数周二上涨0.8%。(完)
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