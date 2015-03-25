澳洲股市：收盘近持平，受矿业股拖累止步6,000点下方

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透悉尼3月25日 - 澳洲股市周三收盘近持平，因银行股的涨势被疲软的资源股抵消。
澳股S&P/ASX 200指数 收涨0.07%，或4.2点，报5,973.3点，继续止步于6,000点略下方。
澳洲四大银行中的两家均触及纪录高位，澳新银行(澳盛银行) 最高涨至37.19澳元，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 触及39.89澳元。相比之下，矿业股走软，必和必拓 下跌0.4%。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。