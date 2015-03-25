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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 13:42 BJT

澳洲股市：收盘近持平，受矿业股拖累止步6,000点下方

路透悉尼3月25日 - 澳洲股市周三收盘近持平，因银行股的涨势被疲软的资源股抵消。

澳股S&P/ASX 200指数 收涨0.07%，或4.2点，报5,973.3点，继续止步于6,000点略下方。

澳洲四大银行中的两家均触及纪录高位，澳新银行(澳盛银行) 最高涨至37.19澳元，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 触及39.89澳元。相比之下，矿业股走软，必和必拓 下跌0.4%。(完)

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