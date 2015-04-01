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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 13:41 BJT

澳洲股市：受大宗商品类股拖累收跌，但第一季累计上涨8.9%

路透悉尼4月1日 - 澳洲股市周三收跌，因大宗商品价格持续低迷，投资者卖出矿业和能源股。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌0.5%，或30.7点，至5,860.8。矿业巨头必和必拓 下滑2.2%，石油和天然气生产商Santos 跌2.9%。

该股指第一季上涨8.9%，涨幅为2009年第三季以来最大。(完)
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