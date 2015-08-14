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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 14:49 BJT

澳洲股市：小幅收跌盘中触及六个月低位，周线连续第二周收低

路透悉尼8月14日 - 澳洲股市周五小幅收跌0.58%，因黄金股和能源股受挫，而且投资者在周末前了结获利。

能源股下跌3.2%，至近10年低位，因全球油价大幅下跌。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌31.368点，报5,356.500点。该指标股指在午后交易中触及1月以来低位；本周下滑2.2%，为连续第二周走低。(完)

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