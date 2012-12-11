澳洲股市:收升,稍早触及七周高位

路透墨尔本12月11日 - 澳洲股市周二小升0.4%至七周高位,受大宗商品价格上涨所带动,因投资者押注美联储本周会有新的经济刺激举措.

资源类股领涨,必和必拓 和力拓 分别上涨1.3%和0.8%,因铁矿石价格跳涨.

CMC Markets销售交易商表示,"似乎在美联储会议前,以及中国明年初可能推出刺激举措前,(商品价格)有圣诞节行情."

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 涨18.1点至4,576点,稍早高见4,581点,齐平10月18日触及的15个月高位.(完)

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