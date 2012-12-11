澳洲股市:收升,稍早触及七周高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透墨尔本12月11日 - 澳洲股市周二小升0.4%至七周高位,受大宗商品价格上涨所带动,因投资者押注美联储本周会有新的经济刺激举措.
资源类股领涨,必和必拓 和力拓 分别上涨1.3%和0.8%,因铁矿石价格跳涨.
CMC Markets销售交易商表示,"似乎在美联储会议前,以及中国明年初可能推出刺激举措前,(商品价格)有圣诞节行情."
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 涨18.1点至4,576点,稍早高见4,581点,齐平10月18日触及的15个月高位.(完)
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(编译 戴素萍; 审校 石冠兰)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。