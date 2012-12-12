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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 13:40 BJT

澳洲股市: 升至近17个月高位,资源类股领涨

路透堪培拉12月12日 - 澳洲股市周三接近17个月高位,资源类股凭借大宗商品价格升高而领涨.矿业巨头
必和必拓 攀升近1%.

    根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指 涨0.2%或7.8点至4,583.8点,将升势延续至第四日.(完)

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