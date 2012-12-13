澳洲股市: 终止四日连涨走势微幅收低,受澳元升值压制

路透墨尔本12月13日 - 澳洲股市周四未能在17个月高点上更进一步, 澳元汇率升至三个月高位令本周涨势戛然而止. 市场对美国预算谈判缺乏突破感到担忧,也令股市涨势受限. 根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 下滑1点收报4,582.8点, 为五日来首度收低. 该指数周三盘中触及4,603.5的高位,并收于近17个月高点.(完)