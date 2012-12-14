澳洲股市:收平,仍接近17个月高位

路透墨尔本12月14日 - 澳洲股市周五收平,尽管中国的制造业数据令 人鼓舞,但股市仍回吐当日多数涨幅,因美国财政谈判停滞不前,令投资者 依旧保持谨慎. 市场内仅矿业类股略为上涨,因汇丰中国12月制造业采购经理人指数( PMI)初值升至50.9的14个月高位,且为连续第五个月上升,新订单和就业分 项指数上升推动总体指数. 根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 收高不足一个点,报4,58 3.1点,距离本周盘中高位以及17个月高点4,603.5不远.(完)