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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 13:44 BJT

澳洲股市:收平,仍接近17个月高位

路透墨尔本12月14日 - 澳洲股市周五收平,尽管中国的制造业数据令
人鼓舞,但股市仍回吐当日多数涨幅,因美国财政谈判停滞不前,令投资者
依旧保持谨慎.
    
    市场内仅矿业类股略为上涨,因汇丰中国12月制造业采购经理人指数(
PMI)初值升至50.9的14个月高位,且为连续第五个月上升,新订单和就业分
项指数上升推动总体指数.
    
    根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 收高不足一个点,报4,58
3.1点,距离本周盘中高位以及17个月高点4,603.5不远.(完)

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