澳洲股市:收平,仍接近17个月高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本12月14日 - 澳洲股市周五收平,尽管中国的制造业数据令 人鼓舞,但股市仍回吐当日多数涨幅,因美国财政谈判停滞不前,令投资者 依旧保持谨慎. 市场内仅矿业类股略为上涨,因汇丰中国12月制造业采购经理人指数( PMI)初值升至50.9的14个月高位,且为连续第五个月上升,新订单和就业分 项指数上升推动总体指数. 根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 收高不足一个点,报4,58 3.1点,距离本周盘中高位以及17个月高点4,603.5不远.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。