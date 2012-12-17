澳洲股市: 在淡静交投中小跌,自上周的17个月高位回落

路透墨尔本12月17日 - 澳洲股市周一在淡静交投中小跌0.2%,因投资者在年底假期 前开始陆续退场,然资源类股因铁矿石价格持坚而得到支撑.上周该类股扶助大盘触及17 个月高位. 银行、医疗等其他产业股小跌;矿业股则因铁矿石价格上涨和中国周五公布乐观制 造业调查数据而持坚. Burrell & Co.交易员Jamie Elgar表示,"有一些资金从银行等高收益股转出,流向 资源类股." 整体交投偏低,总成交量仅是日均量的83%. 根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 下跌9.7点至4,573.4,与上周触及的17 个月高点4,603相去不远.大盘周五收平盘.(完)