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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 13:56 BJT

澳洲股市: 在淡静交投中小跌,自上周的17个月高位回落

路透墨尔本12月17日 - 澳洲股市周一在淡静交投中小跌0.2%,因投资者在年底假期
前开始陆续退场,然资源类股因铁矿石价格持坚而得到支撑.上周该类股扶助大盘触及17
个月高位.
    
    银行、医疗等其他产业股小跌;矿业股则因铁矿石价格上涨和中国周五公布乐观制
造业调查数据而持坚.
    
    Burrell & Co.交易员Jamie Elgar表示,"有一些资金从银行等高收益股转出,流向
资源类股."
    
    整体交投偏低,总成交量仅是日均量的83%.
    
    根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 下跌9.7点至4,573.4,与上周触及的17
个月高点4,603相去不远.大盘周五收平盘.(完)

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