澳洲股市: 在淡静交投中小跌,自上周的17个月高位回落

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本12月17日 - 澳洲股市周一在淡静交投中小跌0.2%,因投资者在年底假期 前开始陆续退场,然资源类股因铁矿石价格持坚而得到支撑.上周该类股扶助大盘触及17 个月高位. 银行、医疗等其他产业股小跌;矿业股则因铁矿石价格上涨和中国周五公布乐观制 造业调查数据而持坚. Burrell & Co.交易员Jamie Elgar表示,"有一些资金从银行等高收益股转出,流向 资源类股." 整体交投偏低,总成交量仅是日均量的83%. 根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 下跌9.7点至4,573.4,与上周触及的17 个月高点4,603相去不远.大盘周五收平盘.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。