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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:07 BJT

澳洲股市: 收低,美国关于财政悬崖的谈判打压人气

路透悉尼12月21日 - 澳洲股市周五收跌0.2%,矿业和黄金类股下跌拖
累大盘,因在圣诞假期前,美国共和党人放弃在财政悬崖谈判中提出的税收
提案,打击投资者人气.
    
    矿业巨头必和必拓 和力拓 均下跌0.9%.
    
    黄金矿商Newcrest Mining 跌0.1%,Evolution 大跌
6.4%.
    
    澳股指标S&P/ASX 200指数 收低10.5点,报4,623.6点,仍接近
本周稍早触及的高位.澳股在2012年已经上涨13.8%.(完)

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