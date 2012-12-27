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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 13:26 BJT

澳洲股市: 澳股在淡静交易中收高0.3%

路透墨尔本12月27日 - 澳洲股市周四在休市两天后升高0.3%,成交量稀薄,美国仍在为避免或延迟财政悬
崖做最后努力.
    
    指标S&P/ASX 200指数 收高13点,至4,648.0点,周一在提前收市中升0.3%.(完)

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