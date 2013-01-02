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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 13:41 BJT

澳洲股市: 升至19个月高位,受美国避开财政悬崖提振

路透墨尔本1月2日 - 澳洲股市在2013年首个交易日上涨1.2%至19个月高位,创五个月来最大单日百分比涨幅,因美国国会通过财政协议,应能使美国经济免于衰退.

美国众议院以257票对167票批准一项财政协议,对富人增税.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨57点,至4,705.9点,创2011年6月1日来最高.该指数2012年收高14.6%,录得2009年来最佳年度表现.

必和必拓 上升2%,力拓 上涨2.4%,12月铁矿石价格涨幅创纪录最高.(完)
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