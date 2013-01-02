澳洲股市: 升至19个月高位,受美国避开财政悬崖提振

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透墨尔本1月2日 - 澳洲股市在2013年首个交易日上涨1.2%至19个月高位,创五个月来最大单日百分比涨幅,因美国国会通过财政协议,应能使美国经济免于衰退.
美国众议院以257票对167票批准一项财政协议,对富人增税.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨57点,至4,705.9点,创2011年6月1日来最高.该指数2012年收高14.6%,录得2009年来最佳年度表现.
必和必拓 上升2%,力拓 上涨2.4%,12月铁矿石价格涨幅创纪录最高.(完)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。