澳洲股市: 小幅收低,矿业类股盘整近期升势

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透悉尼1月4日 - 澳洲股市周五跌0.4%,矿业类股盘整近期升势,在 几位美联储高层表达对持续扩大刺激性货币政策的忧虑情绪后,投资者稍 作喘息. 大型矿业个股周四触及去年2月以来高位后,今日走低,必和必拓<BHP. AX>跌0.6%,力拓 亦跌1.0%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌16.9点至4,723 .8点.股指周四上涨0.7%至2011年5月19日以来新高.(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。