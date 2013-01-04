澳洲股市: 小幅收低,矿业类股盘整近期升势

路透悉尼1月4日 - 澳洲股市周五跌0.4%,矿业类股盘整近期升势,在 几位美联储高层表达对持续扩大刺激性货币政策的忧虑情绪后,投资者稍 作喘息. 大型矿业个股周四触及去年2月以来高位后,今日走低,必和必拓<BHP. AX>跌0.6%,力拓 亦跌1.0%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌16.9点至4,723 .8点.股指周四上涨0.7%至2011年5月19日以来新高.(完)