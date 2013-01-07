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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 14:00 BJT

澳洲股市: 微跌0.1%,盘整近期升势

路透悉尼1月7日 - 澳洲股市周一下滑0.1%,削减稍早升幅.因投资者盘整近期升势.美国数据显示就业稳步增长并且服务业大幅扩张促使澳股近期上涨.

澳洲大型银行今日收盘温和上涨,其中澳新银行(澳盛银行,ANZ) 领涨,上升0.6%.澳洲联邦银行(CBA) 逆势下滑1%.

防御类股涨跌不一.其中澳洲电讯 跌0.7%,Wesfarmers 涨0.5%.

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌6.5点,报4,717.3点.该指数上周五跌16.9点,当周稍早曾触及19个月高位.(完)
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