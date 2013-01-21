澳洲股市: 小幅上涨收于20个月高位,受黄金类股与澳洲国民银行涨势带动

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透悉尼1月21日 - 澳洲股市周一收高0.1%,位于约20个月高位,受助于黄金板块与澳洲国民银行 股价走高,但因美股今日将因公共假期休市,市场交投仍然清淡.
澳洲国民银行攀升1.9%至26.85澳元的三个月高点,此前有报导称,西班牙银行Banco Santander 考虑斥资32亿美元买下澳洲国民银行的英国业务.
据最新数据,澳股S&P/ASX 200指数 收高6.3点,报4,777.5点.上周收高1.3%,为七周来最大的周度涨幅.(完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编