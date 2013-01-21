版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 13:40 BJT

澳洲股市: 小幅上涨收于20个月高位,受黄金类股与澳洲国民银行涨势带动

路透悉尼1月21日 - 澳洲股市周一收高0.1%,位于约20个月高位,受助于黄金板块与澳洲国民银行 股价走高,但因美股今日将因公共假期休市,市场交投仍然清淡.

澳洲国民银行攀升1.9%至26.85澳元的三个月高点,此前有报导称,西班牙银行Banco Santander 考虑斥资32亿美元买下澳洲国民银行的英国业务.

据最新数据,澳股S&P/ASX 200指数 收高6.3点,报4,777.5点.上周收高1.3%,为七周来最大的周度涨幅.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐