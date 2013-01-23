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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:28 BJT

澳洲股市: 收涨,为2011年5月以来最高收位

路透墨尔本1月23日 - 澳洲股市周三上涨0.2%,创下将近21个月以来最高收位.澳洲矿业巨擘必和必拓 上涨,此前该公司公布季度铁矿石产量增加.

澳洲数据显示第四季消费者物价通胀意外温和,但股市几乎未受影响.

根据初步数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨9点至4,787.8点,为2011年5月2日以来最佳表现.

必和必拓股价上涨1.3%,报每股37.06澳元.(完)

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