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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 13:42 BJT

澳洲股市: 升至21个月高位,为连续第10天上涨

路透墨尔本1月30日 - 澳洲股市周三上涨0.2%,至21个月新高,因铜价上扬促使主要矿商股价攀升,且保险商股价反弹.

这是连续第10天上涨,促使澳洲股市1月迄今以来上涨5.3%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 上升7.7点,至4,896.7点,为2011年4月来最高.该指数周二上升1.1%.

必和必拓 上升1.2%,力拓 上涨1.5%.

QBE Insurance Group 反弹4.2%,Insurance Australia Group 回升1.2%.保险商曾因澳洲火灾和洪灾而受损.(完)
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