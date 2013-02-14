澳洲股市: 盘中触及四年半高位,对欧美债务问题的担忧消退

路透悉尼2月14日 - 澳股周四触及2008年9月以来最高水准,因财报季亮丽且对欧洲和美国债务问题的担忧消退,提振投资者信心.

澳股几个月来走势强劲,自年初以来已上涨8%,自11月中以来更有16%的涨幅,受全球资产配置转向股市所带动.(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)