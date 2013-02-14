澳洲股市: 盘中触及四年半高位,对欧美债务问题的担忧消退

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透悉尼2月14日 - 澳股周四触及2008年9月以来最高水准,因财报季亮丽且对欧洲和美国债务问题的担忧消退,提振投资者信心.
0141GMT时,澳股上涨0.5%,报5,026.4点.
澳股几个月来走势强劲,自年初以来已上涨8%,自11月中以来更有16%的涨幅,受全球资产配置转向股市所带动.(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透3月28日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)成立了一家叫做Neuralink Corp的公司，该公司可实现计算机与人脑的融合。
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。