澳洲股市: 扩大涨幅至四年半高点,矿业股涨势提振大盘

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透墨尔本2月14日 - 澳洲股市周四上涨0.7%,至四年半最高.矿业股上涨,因市场预期力拓新执行长Sam Walsh在该公司稍晚公布全年业绩时可能获得认可.
此外,银行等板块的涨势也提振大盘.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨33点,至5,036.9,为2008年9月以来涨幅最大.
力拓上涨2.3%,至72.07澳元.该公司将在0600GMT公布业绩.(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。