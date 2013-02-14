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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 14:00 BJT

澳洲股市: 扩大涨幅至四年半高点,矿业股涨势提振大盘

路透墨尔本2月14日 - 澳洲股市周四上涨0.7%,至四年半最高.矿业股上涨,因市场预期力拓新执行长Sam Walsh在该公司稍晚公布全年业绩时可能获得认可.

此外,银行等板块的涨势也提振大盘.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨33点,至5,036.9,为2008年9月以来涨幅最大.

力拓上涨2.3%,至72.07澳元.该公司将在0600GMT公布业绩.(完)

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