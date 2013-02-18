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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 13:42 BJT

澳洲股市: 收高,因企业财报强劲支撑对经济形势的预期

路透悉尼2月18日 - 澳股周一收高0.6%,因一连串企业财报支撑了澳洲经济形势好于预期的观点,且投资者在两大蓝筹股除息后逢低买入,将单日成交量推升至近两个月高位.

大型矿业股也上涨,因市场冀望中国在农历新年假期过后将开始买入.矿业巨擘必和必拓 上涨0.2%,力拓 则涨1.1%.

澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲电讯 周一双双进行除息.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 升29.5点至5,063.4点.股指上周五小跌3点至5,033.9点,但当周收高1.3%,周线连升五周.(完)
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