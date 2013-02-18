澳洲股市: 收高,因企业财报强劲支撑对经济形势的预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼2月18日 - 澳股周一收高0.6%,因一连串企业财报支撑了澳洲经济形势好于预期的观点,且投资者在两大蓝筹股除息后逢低买入,将单日成交量推升至近两个月高位.
大型矿业股也上涨,因市场冀望中国在农历新年假期过后将开始买入.矿业巨擘必和必拓 上涨0.2%,力拓 则涨1.1%.
澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲电讯 周一双双进行除息.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 升29.5点至5,063.4点.股指上周五小跌3点至5,033.9点,但当周收高1.3%,周线连升五周.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。