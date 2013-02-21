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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 13:43 BJT

澳洲股市: 收低2.3%,指标股指跌穿5,000点大关

路透墨尔本2月21日 - 澳洲股市周四收低2.3%,因为市场担忧美国可能会停止或削减货币刺激计划的规模,导致矿业、银行和能源类股挫跌;这一担忧亦激起对风险资产的卖盘.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

指数权重股澳洲矿业巨擘必和必拓 跌3.8%,力拓 跌3%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数 跌118.6点,报4,980.1点.周三该指数曾触及四年半高位.(完)
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