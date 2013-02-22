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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 13:37 BJT

澳洲股市: 央行乐观言论助大盘反弹0.8%,但本周仍收跌

路透悉尼2月22日 - 澳洲股市周五收升0.8%,金融类股引领涨势,因澳洲央行总裁发表乐观言论,抵消了市场对欧美经济的担忧.昨日股市大幅下跌.

澳洲央行总裁史蒂文斯在议会听证会上表示,考虑到通胀前景温和,央行可能在必要时进一步降息,同时对澳洲经济表达了乐观看法.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数 攀升38.0点至5,018.1点.不过本周仍下跌0.3%.(完)

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