澳洲股市: 央行乐观言论助大盘反弹0.8%,但本周仍收跌

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透悉尼2月22日 - 澳洲股市周五收升0.8%,金融类股引领涨势,因澳洲央行总裁发表乐观言论,抵消了市场对欧美经济的担忧.昨日股市大幅下跌.
澳洲央行总裁史蒂文斯在议会听证会上表示,考虑到通胀前景温和,央行可能在必要时进一步降息,同时对澳洲经济表达了乐观看法.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数 攀升38.0点至5,018.1点.不过本周仍下跌0.3%.(完)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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