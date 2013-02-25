版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 13:41 BJT

澳洲股市: 收高0.8%,受金融及零售股涨势扶助

路透悉尼2月25日 - 澳洲股市周一收高0.8%,脱离汇丰中国2月制造业PMI数据 出炉后所触及的高位;但金融及零售类股走强,令指数仍逼近上周所攀抵的四年半高点.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数 攀升37.7点至5,055.8点.指数上周五涨0.8%,但上周周线收低0.3%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐