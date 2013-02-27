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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 13:30 BJT

澳洲股市: 收涨,美联储主席的国会证词提振市场信心

路透悉尼2月27日 - 澳洲股市周三上涨0.7%,追随美股反弹,此前美联储主席贝南克为购债计画做出强力辩护.

根据初步数据,指标S&P/ASX 200指数 上涨33点.该指数周二下跌1%.(完)
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