版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 13:51 BJT

澳洲股市: 创四年半新高,意大利顺利标债鼓励风险人气

路透悉尼2月28日 - 澳洲股市周四上扬1.3%,创七个月最大单日百分比涨幅,并一度触及四年半新高.此前意大利公债标售顺利进行,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的证词打消了投资者疑虑.

国内方面,周四公布的数据显示,澳洲初步估计2013/14年度的资本支出为1,525亿澳元,低于对2012/13年度资本支出的最新估计1,682亿澳元,但仍是澳洲经济的主要支撑领域.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数 跃升67.5点,收报5,104.1点,本月累计上涨4.6%.周三该指数升0.7%.

年初迄今,澳洲股市共计劲扬9.8%,因欧美债务疑虑消退且财报季表现相对强劲.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐