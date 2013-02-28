澳洲股市: 创四年半新高,意大利顺利标债鼓励风险人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼2月28日 - 澳洲股市周四上扬1.3%,创七个月最大单日百分比涨幅,并一度触及四年半新高.此前意大利公债标售顺利进行,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的证词打消了投资者疑虑.
国内方面,周四公布的数据显示,澳洲初步估计2013/14年度的资本支出为1,525亿澳元,低于对2012/13年度资本支出的最新估计1,682亿澳元,但仍是澳洲经济的主要支撑领域.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数 跃升67.5点,收报5,104.1点,本月累计上涨4.6%.周三该指数升0.7%.
年初迄今,澳洲股市共计劲扬9.8%,因欧美债务疑虑消退且财报季表现相对强劲.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。