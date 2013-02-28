澳洲股市: 创四年半新高,意大利顺利标债鼓励风险人气

路透悉尼2月28日 - 澳洲股市周四上扬1.3%,创七个月最大单日百分比涨幅,并一度触及四年半新高.此前意大利公债标售顺利进行,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的证词打消了投资者疑虑.

国内方面,周四公布的数据显示,澳洲初步估计2013/14年度的资本支出为1,525亿澳元,低于对2012/13年度资本支出的最新估计1,682亿澳元,但仍是澳洲经济的主要支撑领域.