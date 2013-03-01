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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:44 BJT

澳洲股市：收低0.4%因投资人获利了结,指数本周仍上涨1.4%

路透悉尼3月1日 - 澳洲股市周五收低0.4%，受到景气循环股遭遇卖压的拖累，因投资人将其近期获利了结。

澳股本周仍收高1.4%，今年以来上涨9.4%，受到美国及欧元区的疑虑缓解的扶助。财报季的强劲表现也有助于支撑市场信心。

根据初步数据，指标S&P/ASX 200指数 下跌18.0点至5,086.1点。上日跳涨1.3%,收在2008年9月以来最高。(完)
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