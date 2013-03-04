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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 13:34 BJT

澳洲股市：收跌1.5%，受获利了结和数据公布前的谨慎情绪打压

路透悉尼3月4日 - 澳洲股市周一收跌1.5%，因金属价格走低以及本周稍后国内数据公布前的谨慎情绪引发获利了结。

澳洲央行周二将公布利率决定，该国将在周三和周四公布第四季国内生产总值(GDP)和1月贸易数据。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 收低75.6点至5,010.5。

此外，必和必拓 等绩优股除息，也加剧卖压。

今年迄今澳股上涨约8%，上周四触及四年半高点，之后受中国增长疲弱和美国削减预算支出影响的担忧打压回落。(完)
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