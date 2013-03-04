澳洲股市：收跌1.5%，受获利了结和数据公布前的谨慎情绪打压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼3月4日 - 澳洲股市周一收跌1.5%，因金属价格走低以及本周稍后国内数据公布前的谨慎情绪引发获利了结。
澳洲央行周二将公布利率决定，该国将在周三和周四公布第四季国内生产总值(GDP)和1月贸易数据。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 收低75.6点至5,010.5。
此外，必和必拓 等绩优股除息，也加剧卖压。
今年迄今澳股上涨约8%，上周四触及四年半高点，之后受中国增长疲弱和美国削减预算支出影响的担忧打压回落。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。