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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 13:33 BJT

澳洲股市：收高1.3%，银行及零售类股劲扬

路透悉尼3月5日 - 澳洲股市周二收高1.3%，金融类股及超市等民生消费类股领涨，此前稳健的零售销售及外销数据，支撑该国乐观的经济前景。

澳洲央行在周二会议上维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重申，澳洲通货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间。{ID:nL4T0BX1NV]

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 在利率决议出炉后削减涨幅，但终场仍收高64.9点至5,075.4点。指数上日收低1.5%，创2月26日以来最低收盘水准。(完)

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