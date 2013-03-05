澳洲股市：收高1.3%，银行及零售类股劲扬

路透悉尼3月5日 - 澳洲股市周二收高1.3%，金融类股及超市等民生消费类股领涨，此前稳健的零售销售及外销数据，支撑该国乐观的经济前景。

澳洲央行在周二会议上维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重申，澳洲通货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间。{ID:nL4T0BX1NV]