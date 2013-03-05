澳洲股市：收高1.3%，银行及零售类股劲扬

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透悉尼3月5日 - 澳洲股市周二收高1.3%，金融类股及超市等民生消费类股领涨，此前稳健的零售销售及外销数据，支撑该国乐观的经济前景。
澳洲央行在周二会议上维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重申，澳洲通货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间。{ID:nL4T0BX1NV]
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 在利率决议出炉后削减涨幅，但终场仍收高64.9点至5,075.4点。指数上日收低1.5%，创2月26日以来最低收盘水准。(完)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。