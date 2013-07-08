澳洲股市：收低，因金属价格下跌且美联储缩减购债计划的可能性升温

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透悉尼7月8日 - 澳洲股市周一下滑0.7%。虽然美国非农就业报告带动美股上涨，但其正面影响被金属价格下跌和澳洲本地经济数据不佳所抵消。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)的调查显示，澳洲6月报纸和网络招聘广告连续第四个月下降，这可能是就业方面让人担心的预兆，将继续对澳洲央行构成再次降息的压力。
澳股S&P/ASX 200指数 下跌32.3点，收报4,809.5点。交易员认为美国就业报告也带来负面压力，因为就业市场的向好可能促使美联储最早在9月份就开始缩减购债计划。（完）
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。