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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 14:31 BJT

澳洲股市：收低，因金属价格下跌且美联储缩减购债计划的可能性升温

路透悉尼7月8日 - 澳洲股市周一下滑0.7%。虽然美国非农就业报告带动美股上涨，但其正面影响被金属价格下跌和澳洲本地经济数据不佳所抵消。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)的调查显示，澳洲6月报纸和网络招聘广告连续第四个月下降，这可能是就业方面让人担心的预兆，将继续对澳洲央行构成再次降息的压力。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌32.3点，收报4,809.5点。交易员认为美国就业报告也带来负面压力，因为就业市场的向好可能促使美联储最早在9月份就开始缩减购债计划。（完）
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