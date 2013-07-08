澳洲股市：收低，因金属价格下跌且美联储缩减购债计划的可能性升温

路透悉尼7月8日 - 澳洲股市周一下滑0.7%。虽然美国非农就业报告带动美股上涨，但其正面影响被金属价格下跌和澳洲本地经济数据不佳所抵消。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)的调查显示，澳洲6月报纸和网络招聘广告连续第四个月下降，这可能是就业方面让人担心的预兆，将继续对澳洲央行构成再次降息的压力。