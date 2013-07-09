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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 14:32 BJT

澳洲股市：涨1.5%并创6月4日来最高收位，银行股涨势提供支撑

路透悉尼7月9日 - 澳洲股市周二收涨1.5%，银行股涨势提供支撑，因欧美股市的涨势提升了投资者信心。

澳洲指标股指S&P/ASX200指数 上涨72.2点，至4,881.7，创下6月4日以来最高收盘位。澳股周一收跌0.7%。

虽然中国6月居民消费价格指数(CPI)同比升幅高于预期，而且澳洲6月企业状况大幅恶化，澳股仍然录得涨幅。

过去一周澳股走势震荡，因市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚缩减刺激政策，以及中国增长放缓。(完)

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