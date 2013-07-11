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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：收于六周高位，受益于贝南克言论提振了金融和矿产股

路透悉尼7月11日 - 澳洲股市周四上涨1.3%，触及六周高位，因美联储官员有关维持刺激政策的言论令投资者欣喜，推高了矿产和金融类股票，支撑起大盘走势。

美联储主席贝南克在一个会议上表示，联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”

澳股S&P/ASX 200指数 上升64.3点，收报4,965.7点，为5月30日以来最高水准。（完）
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