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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 14:39 BJT

澳洲股市：收高，中国GDP数据公布前市场保持谨慎

路透悉尼7月12日 - 澳洲股市周五收高0.2%，追随隔夜美股收于纪录高位的升势，但在中国国内生产总值(GDP)数据出炉前，投资者的士气受到打压。该数据或会显示中国经济疲弱。中国是澳洲最大的出口市场。

指标S&P/ASX 200指数 收高8.2点，报4,973.9点，盘中一度触及七周高位5012.5点。该指数本周累计上涨2.7%，为11周来的最大单周涨幅。(完)
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