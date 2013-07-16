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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:39 BJT

澳洲股市：澳洲几近收平，力拓因产出强劲而跳涨

路透悉尼7月16日 - 澳洲股市周二微幅收高0.1%，盘中交投淡静，因投资者对澳洲最大贸易伙伴国--中国的经济增长放缓感到担忧，打压了大盘人气，使澳股未能追随美股的涨势。

力拓 攀升1.4%，因其第二季的产出强劲，并维持2013全年的产出目标不变。

根据最新数据，澳股S&P/ASX 200指数 上升4.9点，报4,986.0点。澳股已经连续六个交易日上涨，不过交易量清淡，因投资者仍对全球经济前景不安。

澳洲央行发布的7月会议记录显示，决策者仍维持宽松倾向，但认为澳元走软令通胀风险增加。（完）

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