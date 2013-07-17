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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:26 BJT

澳洲股市：小幅收跌，市场静候贝南克国会证词陈述

路透悉尼7月17日 - 澳洲股市周三收跌0.1%，但金属价格攀升以及必和必拓生产报告强劲帮助缩减跌幅。隔夜美股收低，等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克证词陈述。

根据最新数据，澳股S&P/ASX 200指数 收跌4.3点，报4,981.7点。（完）
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