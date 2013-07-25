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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：扭转盘初跌势收平，金属价格回升及金融股跳涨给予支撑

路透悉尼7月25日 - 澳洲股市周四扳回盘初跌幅，最终收平，因金属价格回升和金融类股跳涨，抵消了美股下跌的影响。

澳股指标S&P/ASX 200指数涨0.5点至5,035.6点，周三收涨0.4%创两个月最高收位。新西兰指标NZX 50指数 跌0.5%或22.4点，收于4,576.8。(完)
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