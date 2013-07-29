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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:35 BJT

澳洲股市：微幅收升，澳洲联邦银行创收盘新高

路透悉尼7月29日 - 澳洲股市周一交投震荡，收盘微涨0.1%。稍早金融类股走势强劲，但受到矿业股疲软拖累。投资者在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前夕仍保持谨慎。

澳洲联邦银行(CBA) 股价上涨0.3%，触及历史最高收盘价73.86澳元。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨4.3点至5,046.3点，仍盘旋在两个月高位水平，7月迄今已经上涨5.1%。该指数周五微升0.1%。

新西兰指标NZX 50指数 下滑0.1%，或3.5点，收于4,578.5点。(完)
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