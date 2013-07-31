澳洲股市：微升至两个月收盘高位，受银行股支撑

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透悉尼7月31日 - 澳洲股市周三回吐部分盘初涨势后微升0.1%，受到银行类股支撑，但矿产股下跌，因投资者在重大事件前削减曝险仓位。稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发布政策声明，将要公布的数据也可能引起对全球需求前景的担忧。
投资者买入银行股以寻求较高收益，因预计下周官方可能降息。澳洲央行(RBA)总裁史蒂文斯周二表示通胀率不是降息的障碍。
澳股指标S&P/ASX 200指数 涨4.8点至5,052.0点，7月收高5.5%，为2012年11月以来的最大单月涨幅。
新西兰指标NZX 50指数 下跌0.3%至4,538.0。(完)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。