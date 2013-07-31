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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:42 BJT

澳洲股市：微升至两个月收盘高位，受银行股支撑

路透悉尼7月31日 - 澳洲股市周三回吐部分盘初涨势后微升0.1%，受到银行类股支撑，但矿产股下跌，因投资者在重大事件前削减曝险仓位。稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发布政策声明，将要公布的数据也可能引起对全球需求前景的担忧。

投资者买入银行股以寻求较高收益，因预计下周官方可能降息。澳洲央行(RBA)总裁史蒂文斯周二表示通胀率不是降息的障碍。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨4.8点至5,052.0点，7月收高5.5%，为2012年11月以来的最大单月涨幅。

新西兰指标NZX 50指数 下跌0.3%至4,538.0。(完)

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