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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:34 BJT

澳洲股市：跟随隔夜美股升势收于两个半月高位，金融和矿业类股领涨

路透悉尼8月2日 - 澳洲股市周五攀升1.1%收于两个半月高位，受金融和矿业类股提振，隔夜美股录得强劲涨幅且金属价格升高。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨55.3点至5,116.8点，市场关注即将出炉的美国非农就业数据，该数据将提供美联储刺激举措撤出时机的线索。

澳股本周涨1.5%，连续第二周录得升幅。(完)
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