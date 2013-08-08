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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:49 BJT

澳洲股市：收高1.1%，中国强劲贸易数据缓解市场忧虑

路透悉尼8月8日 - 澳洲股市周四上涨1.1%，买气在午后升高，此前中国发布的贸易数据强劲，缓解了市场对中国经济硬着陆的忧虑。中国是澳洲的主要出口市场。

电信巨头澳洲电讯 在公布强劲财报后股价攀升2.4%，为市场交投最活跃股票。

投资者还从澳洲就业率意外下滑中获得指引，该数据似乎提振了今年余下时间再度降息的可能性。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨53.5点，收于5,064.8点，从前日大跌中反弹。该指标周三下跌1.9%，为五周半以来最大跌幅。

新西兰指标NZX 50指数 下滑0.2%至4,541.4点。(完)
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