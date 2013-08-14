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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 14:39 BJT

澳洲股市：在动荡交投后收平，企业财报不佳冲击大盘

路透悉尼8月14日 - 澳洲股市周三在动荡交投中收平，继一些权重股在近期大涨之后，投资者希望锁定获利。

澳股S&P/ASX 200指数 收在5,157.4点。数家公司的业绩令人失望，给大盘带来冲击，比如Leighton Holdings 因上半年业绩不佳而挫低。

澳股周二上涨1%并触及两个半月高点。（完）
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