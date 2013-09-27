版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 14:46 BJT

澳洲股市：刷新五年高点，受美股涨势提振

路透悉尼9月27日 - 澳洲股市周五收高0.2%，刷新上周创下的五年高点，此前美国股市终止五日连跌走势，但随着美国临近提高举债上限的截止日期，投资者的谨慎情绪抑制大盘涨势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨12.7点，至5,307.1点，超过9月19日创下的年内高点5,300.1。该指标股指本周上涨0.6%，连续第七周上涨。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐