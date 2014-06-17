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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:26 BJT

澳洲股市：收盘小跌，创4月中以来最低收位

路透悉尼6月17日 - 澳洲股市周二下滑0.2%，徘徊在四周低位附近，因担忧铁矿石价格下滑、美国可能对伊拉克发动空中打击以及俄罗斯对乌克兰的供气争端升级。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌11.6点至5,400.7点，为4月16日来最低收位。该指数周一上涨0.1%。(完)
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