版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:41 BJT

澳洲股市：收低0.9%，金价上涨提振金矿商股价上扬

路透6月20日 - 澳洲股市周五下跌0.9%，伊拉克危机促使投资者了结获利；但金价上涨提振Newcrest Mining等金矿商。

指标S&P/ASX 200指数 下跌48点，收报5,419.5点。周四跳升1.6%，为12月19日来最大单日百分比涨幅。

该指数周线收高0.3%，结束三周连跌走势。

澳洲主要金矿商Newcrest 上涨4%，涨幅居前。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐